Клава Кока уже успела обрести армию поклонников. Несмотря на то, что раньше многие ее критиковали, теперь певица записывает дуэты с именитыми артистами. Она не скрывает, что стала известной и богатой.

На днях Кока купила еще одну квартиру в Москве. На улице она щеголяет в брендовой шубке Philipp Plein. В этом году звезда уже успела отдохнуть в Дубае, Куршевеле и на Мальдивах.

Пока Клава не обрела любовь, но мечтает быть с достойным человеком вместе. Она зачастую облачается в мини-платье и шорты. Певица умело подчеркивает свою фигуру. А вот 14 февраля она оказалась на съемках.

Артистка решила сменить имидж. Кока покрасовалась с длинными розовыми волосами. Она также надела мини-юбку и футболку. Чулки с ботинками Prada добавили пикантности образу.

Певица игриво позировала на стуле. Она похвасталась своими стройными ногами. Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава.

«Какая красоточка», «Ну просто шикарная», «Фигурка идеальная», «Юбки придумали для тебя», «Ох, как мне нравится, когда ты носишь чулки», «Как тебе идут яркие волосы», «Ты очень женственная», «Кокетка», «Ох, а прическа — отпад!», «Ну и как оторвать взгляд», «Прям любуюсь вашей грацией», «Юбчонка и чулки — лучшее сочетание», — прокомментировали пост подписчики.

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