Из пышки в худышку: как 66-летняя Лариса Долина выглядела еще недавно и какой стала сейчас

Певица и педагог Лариса Долина с годами становится только лучше и утонченнее.

Певице Ларисе Долиной в сентябре прошлого года исполнилось 66 лет. Кажется, что именно этот возраст стал для звезды идеальным. Никогда раньше она не выглядела так роскошно, как сейчас.

За последнее время Лариса Долина заметно похудела, избавившись от двух десятков килограммов. Певица превратилась в стройную диву, вместе с лишним весом скинув и пару десятков лет. Претерпел метаморфозы и стиль Ларисы Долиной.

Вокалистка следит за модными трендами и всегда выбирает стильные наряды, которые ее молодят. На сцену Лариса Долина выходит в платьях в пол, визуально вытягивающих ее фигуру.

В обычной жизни Лариса Долина предпочитает одежду, которая выгодно подчеркивает новые формы.

В архивах сохранились снимки Ларисы Долиной, на которых она запечатлена пышнотелой дамой. Тогда Лариса Долина обожала облачаться в платья с пайетками, блеск которых придавал объема, и носила кудри.

Сейчас звезда часто появляется на публике с прямыми волосами и в коротких нарядах, открывающих ее стройные ножки.

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