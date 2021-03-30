Не ела яйца и морковь: как Лариса Долина похудела на 21 килограмм за полгода

Поклонники Ларисы Долиной в последнее время замечают – певица заметно похудела. Она сама не скрывает – это факт, всего за полгода ей удалось избавиться от 21 килограмма веса при помощи специальной диеты.

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На шоу «Звезды сошлись» канала НТВ артистка призналась, что обратилась в клинику, где после сдачи анализов ей запретили есть некоторый набор продуктов. Он включал фрукты, ягоды, морковь, брокколи, яйца, икру, торты, вафли, хлеб, лук, чай, молочные и кисломолочные продукты. При этом разрешили употреблять все виды мяса, кроме говядины и телятины, любую птицу, рыбу, томаты, огурцы, красный перец, свеклу, кофе.

Певица стала питаться всего два раза в день, а после 15 часов прекращает есть вообще. Голодание продолжается 18 часов до следующего дня. Звезда утверждает, что свыкалась с пищевыми ограничениями около 20 дней, а потом привыкла.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать столь оригинальный способ похудения врача-диетолога, гастроэнтеролога Нурию Дианову.

«Мне не понятно, на чем строились здесь ограничения. Но налицо ограничительное пищевое поведение, а оно всегда неразумно. Оно действительно дает результат, но результат этот приходит через колоссальный стресс. Однако, если человек не изменит свое отношение к приему пищи и свое окружение, то после ограничений он не будет знать, как дальше жить. Прежде, чем сесть на диету, человек должен честно спросить себя, а сможет ли он сидеть на ней всю жизнь. И ни один не скажет «да». Ограничение пищевого поведения всегда приводит к пищевому срыву, в итоге вес приходит опять, и часто — еще больший.

Здоровое похудение предполагает не менее 42 недель. Здесь скорость была большая. Интервальное голодание вводит человека в стресс, может привести к сложностям с пищеварительной системой в целом, к появлению камней в желчном пузыре и мочекаменной болезни. Перекос в сторону белков может привести к возникновению подагры и гнилостной диспепсии. Желудочно-кишечный тракт, конечно, должен отдыхать и не менее 8 часов. Но для здоровья должно быть хотя бы 4 приема пищи сбалансированными порциями, тогда обеспечивается нормальная пищеварительная нагрузка, и организм получает все необходимые вещества стабильно в должном количестве, а поджелудочная железа, как главный дирижер пищеварительной системы, все переваривает. В этом случае у человека будет правильная пищеварительная психология и не будет эмоциональных скачков.

Я не понимаю, как можно жить без фруктов. Без икры прожить можно. Яйца – это вообще самый идеальный белок, их исключают только, если у человека аллергия. Чем не угодила брокколи тоже не понимаю, это овощ номер один у веганов и постящихся, потому что она очень богата белками и содержит различные противораковые компоненты. Для меня здесь налицо ограничительное пищевое поведение, которое ни к чему хорошему не приводит. Что бы Лариса не говорила, это реально тяжело. Как она потом будет выходить из узкого коридора этой диеты я с трудом представляю. Или ей всю жизнь придется питаться этим ограниченным количеством продуктов? Если сейчас люди послушают певицу и сядут на эту диету, то через какое-то время у урологов, гастроэнтерологов, гепатологов и хирургов будет много работы», — рассказала Нурия Дианова.

Справка Teleprogramma.pro

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова — разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.

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