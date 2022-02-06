Хит сезона: Долина вслед за Орбакайте отметилась на публике с модной прической «розетка»

Тренд на прическу «розетка» по-прежнему сохраняется, а российские звезды с удовольствием делают эту укладку как в повседневности, так и во время концертов и телеэфиров. Ведь данная укладка поистине универсальна.

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Эту прическу уже облюбовала Кристина Орбакайте, которая появлялась с ней и на шоу, и на отдыхе. Недавно звезда отдохнула с мужем на Карибах, спустившись к ужину именно с «розеткой» на голове.

Клава Кока годится Кристине Орбакайте в дочки, но и она любит эту укладку, появляясь с ней на своих концертах.

Лариса Долина тоже в последнее время на модной волне. Народная артистка не стала отказывать себе в удовольствии попробовать на себе хит сезона и появилась на шоу «Битва поколений» вслед за Кристиной Орбакайте и Клавой Кокой с актуальной прической.

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