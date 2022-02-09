«Я прекрасно понимаю, что не умею говорить»: Даня Милохин — о своей безграмотности

Юный тиктокер признался, что готов работать над своей речью.

Даня Милохин признался в собственной безграмотности. Юный тиктокер согласился, что не умение поддержать разговор доставляет ему дискомфорт. Однако он готов учиться у профессионалов, но не посвящать время изучению книг.

«Наверное, я комплексую из-за своей безграмотности. Я прекрасно понимаю, что не умею говорить, но не хочу учиться. Точнее, я хочу этому научиться, общаясь с людьми, которые это умеют. Так намного интереснее, чем сидеть и читать книги», — рассказал тиктокер в шоу «Детектор».

На телеканале «Пятница!» состоялась премьера шоу «Детектор». Приглашенные звезды отвечают на 21 провокационный вопрос от ведущего Марка Бартона. Кто дважды солжет — выбывает из проекта. В первом выпуске расспросам подверглись звезда Comedy Woman Наталья Медведева и тиктокер Даня Милохин.

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