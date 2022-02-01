Даню Милохина вернули в школу на съемках нового сериала

Тиктокер снимается в проекте СТС вместе с Гошей Куценко и Аленой Бабенко.

Канал СТС запустил съемки нового комедийного сериала «Классная Катя».

По сюжету подмосковный мэр, которого играет Гоша Куценко, отправляет свою безбашенную дочь преподавать географию старшеклассникам. Дерзкая и капризная девушка должна не просто влиться в школьный коллектив, но своей работой повысить рейтинг влиятельного отца.

«Это своего рода роман про отцов и детей, про взросление главной героини. Мне особенно близка линия Кати и ее отца, которая во многом списана с моих взаимоотношений с дочерью», — говорит режиссер и автор сценария сериала Ольга Френкель.

В проекте снимаются Валерия Астапова, Алена Бабенко, Михаил Кремер, Антон Лаврентьев и другие артисты. А вот одного из школьников, который будет набираться знаний от новой учительницы, играет популярный тиктокер Даня Милохин. Это его первый серьезный актерский опыт. А персонажа парня по счастливой случайности зовут Александр Петров.

«Очень любил школу и русский язык. А сейчас на съемках будто проживаю новую жизнь — своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа», — делится Милохин.

Добавим, что съемки проходят в подмосковных локациях. Первый сезон сериала будет состоять из 17 эпизодов.

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