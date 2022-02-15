Дождалась! Глубоко беременная Марго Овсянникова из «Дома-2» получила предложение о замужестве

Избранник Марго Овсянниковой устроил для нее сюрприз в День святого Валентина.

Экс-участница «Дома-2», а ныне певица Марго Овсянникова поделилась прекрасной новостью с подписчиками.

Возлюбленный Марго Овсянниковой сделал ей предложение руки и сердца в День святого Валентина. Избранник экс-участницы устроил настоящий романтик, украсив комнату шариками и корзинами красных роз, усыпав лепестками цветов пол.

И, конечно же, он надел на палец Марго роскошное украшение — помолвочное колечко.

«Я сказала «Да!» — поделилась Марго Овсянникова в микроблоге, показав ювелирное изделие на безымянном пальчике.

Стоит напомнить, что предложения Марго Овсянникова ждала довольно долго. Она находится на внушительном сроке беременности и уже в марте станет мамой.

Когда именно Марго Овсянникова и отец ее будущего ребенка отправятся в ЗАГС, пока неизвестно. Но логично предположить, что это произойдет после появления на свет первенца пары.

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