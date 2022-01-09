«Видите эту невесту?»: беременная Марго Овсянникова подчеркнула объемный животик в обтягивающем белом платье

Экс-участница «Дома-2», певица Марго Овсянникова засветила свои изменившиеся формы на отдыхе в Мексике.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне певица, Марго Овсянникова, несмотря на приличный срок беременности, на новогодние каникулы улетела отдыхать в Мексику.

Будущую мамочку не остановил долгий перелет на другой континент. В Мексике Марго Овсянникова наслаждается солнечной погодой и много времени проводит на берегу океана.

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В сторис микроблога Марго Овсянникова демонстрирует, как изменились ее формы. На видео она предстала в белом облегающем платье, которое подчеркнуло ее объемный живот.

«Видите эту невесту? Просто готова идти в ЗАГС. Вы все спрашиваете, когда свадьба. А вот, наступила. Ну, все. Ладно, пойду гулять», — говорит в кадре Марго Овсянникова.

Имя отца своего будущего ребенка Марго Овсянникова не раскрывает и не показывает его фотографии. Блондинка объясняла, что ее избранник непубличный человек.

Первенец Марго Овсянниковой появится на свет в конце марта. О том, пойдет ли она в ЗАГС с отцом малыша, Марго тоже не рассказывает.

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