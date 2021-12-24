«Дима Тарасов — классный парень»: беременная Марго Овсянникова из «Дома-2» сделала заявление по поводу отца будущего малыша

Бывшая участница проекта «Дом-2» Марго Овсянникова, ныне известная как певица Margo, внесла ясность в вопрос по поводу отцовства ее будущего малыша.

Экс-участница реалити-шоу заявила, что ей напрасно приписывают связь с женатым Дмитрием Тарасовым, который засветился в ее новом клипе.

Их связывают только дружеские и творческие отношения. Разбивать крепкую семью экс-футболиста и его жены, модели Анастасии Костенко, в планы Марго Овсянниковой не входит.

И хоть ей уже приписали роман с Тарасовым и даже беременность от него, ничего общего с действительностью это не имеет. Марго Овсянникова ждет ребенка от своего любимого мужчины, имени которого пока не раскрывает.

«Дима Тарасов – классный парень, прекрасный актер и, кстати, неплохой певец. Но он точно не отец моего ребенка. Весь период нашего общения и сотрудничества он много говорил о своей семье и детях, я желаю им с Настей Костенко только счастья. Что касается меня, то я же не первый год нахожусь в абсолютном кайфе и любви. Со своим мужчиной я ощущаю себя как за каменной стеной», — призналась Марго Овсянникова ОК!.

Напомним, Марго Овсянникова рассекретила беременность, поделившись снимком, на котором обнажила свой подросший животик.

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