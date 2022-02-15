В самом модном цвете: Ани Лорак отметилась в брюках с высокой посадкой и шелковой блузке

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она регулярно выступает на сцене. Певица в свои 43 года может похвастаться стройной фигурой. Она любит подчеркивать свои достоинства с помощью платьев и комбинезонов.

Несколько лет назад певица развелась с турецким бизнесменом. Поклонники считают, что после этого она только похорошела. Звезда не скрывает, что занимается спортом.

Лорак недавно вернулась из отпуска, который провела в Дубае. Она возобновила выступления, а также выпустила новый трек с Артемом Качером.

В последнее время певица чаще появляется на публике в элегантных повседневных образах. На этот раз она отметилась на встрече с Качером в брюках с высокой посадкой и шелковой блузке. Наряд был в изумрудном цвете, который стал трендовым в этом сезоне.

Благодаря брюкам Лорак подчеркнула свою тонкую талию. Она поблагодарила поклонников, которые пришли в восторг от ее новой песни.

К слову, зеленый цвет также любит Ксения Бородина. А не так давно Алла Пугачева приоделась в шубку цвета сочной травы. Пользователи Сети осыпали комплиментами Лорак. «Ну что за красотка», «Идеальная фигура», «От талии глаз не оторвать», «Как вам идет этот цвет», «Просто шикарная», «Такой утонченный образ! Супер», — прокомментировали пост подписчики.

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