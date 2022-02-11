Дива без прикрас: Лорак в кожаных лосинах и ботинках на массивной подошве появилась на репетиции

Певица поделилась редкими кадрами, на которых предстала без макияжа и укладки.

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Еще после участия в конкурсе «Евровидение» артистка стала известна на весь мир.

Теперь она продолжает строить карьеру и поет в дуэте с известными певицами. К слову, в 43 года она может похвастаться стройной фигурой, которую любит подчеркивать с помощью нарядов. Звезда привыкла блистать на сцене в роскошных платьях.

Но в обычной жизни Лорак носит пальто, пуховики и джинсы. Она признавалась, что давно научилась подбирать себе удачные образы. На днях в белоснежном костюме певица щегольнула перед Николаем Фоменко.

А вот 10 февраля она решила поделиться редкими кадрами с репетиции. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) танцевала в кожаных лосинах и толстовке. Ее повседневный образ дополнили кепка и трендовые ботинки на массивной подошве.

Певица была без макияжа и укладки. Она пела один из своих новых хитов. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и скрыл изъяны фигуры.

Поклонники одарили Лорак комплиментами. Многие отметили, что она в таком молодежном луке выглядит стильно. «Ой, даже не узнала», «Какая вы классная», «На каблуках вы изящнее», «Очень стройная», «Какой рокерский стиль», «Каролина ,у вас крутые ботинки», «До чего стильная», «Словно голливудская звезда», — стали писать пользователи Сети.

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