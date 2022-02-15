Тренд сезона: Муцениеце в пуховике «а-ля космонавт» встретила закат в Подмосковье

Агата Муцениеце отдохнула в подмосковном детокс-санатории в компании подруги. Сейчас звезда «Закрытой школы» уже прощается с гостеприимным местечком и собирается в дорогу.

Актриса призналась, что довольна отдыхом, тем более ей удалось достигнуть своей цели — похудеть до 52 килограммов под присмотром специалистов. Однако она очень соскучилась по детям, поэтому возвращения в Москву ждет с нетерпением.

Перед последней ночью в месте отдыха Агата Муцениеце вышла на прогулку в последний раз посмотреть на местный закат на фоне живописных белоснежных просторов. Знаменитость облачилась в модный серебристый пуховик с объемным капюшоном в стиле «а-ля космонавт».

Ранее Эвелина Хромченко рассказывала о самых актуальных пуховиках, в числе которых называла ярко-оранжевые модели, укороченные, объемные в стиле «одеяло для слона» и с металлическим блеском, как у Агаты.

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