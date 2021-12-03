«А-ля одеяло для слона», плюшевые и другие: какие пуховики в моде этой зимой, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко подчеркнула, что главный тренд сезона – это быть здоровой.

На «Модном приговоре» Первого канала показали самые трендовые модели пуховиков этой зимы. В сезоне актуальны и укороченные модели, и гиперкрупные.

«Модно быть здоровой, в связи с этим обстоятельством, если у вас нет личного автотранспорта, не надо покупать укороченные модели пуховиков! Знаете почему? Потому что в моде и длинные тоже! Причем, чем более гипертрофированная форма, чем больше вы похожи на человека, который завернулся в одеяло для слона, тем моднее вы будете выглядеть!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Она заметила, что в тренде также модели из плюша и бархата, лакированные и ярко-оранжевые куртки дудун.

«Сегодня это наимоднейший цвет, бояться его не надо. Да, конечно, он пачкается, он более маркий, чем черный. Но существуют стиральные машины», — сказала Хромченко.

При покупке пуховика, покрытого лаком, ведущая посоветовала внимательно смотреть на ярлыки, потому что есть опасность, что при определенных низких температурах его ткань может потрескаться. Они чаще для теплой зимы или обладателей авто.

Эвелина Хромченко заверила, что пуховики в настоящий момент более актуальны, чем шубы.

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