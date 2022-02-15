«60 – новые 30»: Васильев посоветовал дамам в возрасте красивое платье, которое омолодит

Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» предложил россиянкам пересмотреть свой взгляд на возраст. Он убежден, что наши соотечественницы слишком рано записывают себя в бабушки.

«Я хочу обратиться к нашим зрительницам такого же возраста, что и наша героиня Зоя, ей 60 лет. Многие женщины слишком рано списывают себя со счетов. Им кажется, что они постарели, стали бабушками. Но сейчас другое время, помните всегда, что 60 — это новые 30», — сказал Александр Васильев.

Историк моды посоветовал дамам солидного возраста присмотреться к платью, в котором вышла на подиум гостья программы. Оно было пошито на запах, что неизменно стройнит, кроме того, V-образный вырез визуально вытягивает шею, делая фигуру более статной. Освежает и сочный красный цвет, которого многие женщины в возрасте напрасно опасаются.

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