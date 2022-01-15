Декольте «большой Голливуд»: Васильев посоветовал красивое платье, которое выгодно подает фигуру

На подиуме проекта Первого канала «Модный приговор» представили платье, от которого пришли в восторг все участники программы. Фигура гостьи передачи выглядела в ней особенно выгодно, а ее внешность – ярко.

Платье было сочного красного цвета, имело Х-силуэт с пышной юбкой, подчеркнутой талией и открытыми плечами. Александр Васильев посоветовал современным модницам присмотреться к нему. По словам ведущего, эту модель изобрели еще в 50-е, сейчас она вновь на волне популярности, особенно для вечерних выходов.

«Оттенок этого коктейльного платья называется «английским красным тоном». Это парафраза моды 50-х годов, а такое глубокое декольте уже в ту эпоху называлось «большим Голливудом». Платья такого кроя были изобретены Кристианом Диором в 1947 году, они назывались тогда «нью лук». Множество других дизайнеров копировали его мысли», — прокомментировал Александр Васильев.

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