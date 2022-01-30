«Мужчина должен уметь!»: как правильно целовать даме ручку, рассказал Васильев

Также сейчас считается нормой здороваться с женщиной рукопожатием, но только в определенных ситуациях.

Александр Васильев уверен, что без правил этикета культурный и финансовый рост невозможны. В эфире YouTube-канала Class он дал очередной урок правил поведения в обществе. Эксперт решил затронуть такой момент, как поцелуй дамской руки мужчиной.

Иногда представители сильной половины человечества пытаются быть галантными, но у них, увы, не всегда это получается. Чтобы избежать казусов в этом деле, стоит посмотреть на общепринятые условности, уверен ведущий.

«Если вы хотите расти культурно и финансово, вы должны знать об этих условностях мира. Мира, к которому, возможно, вы пока еще не принадлежите. Но это еще не значит, что вы, ваши дети и внуки не будут к нему иметь прямое отношение. Социальное, финансовое, дипломатическое и политическое.

Мужчина должен уметь целовать даме ручку! При этом никогда не поднимать ее до своего лица! Он должен сложиться ровно в половину и приподнять руку ровно наполовину», — прокомментировал Васильев.

Он заметил, что из Америки также пришел обычай здороваться с женщинами за руку. Это выглядит адекватно на деловых встречах. По словам Васильева, рукопожатие необходимо людям для того, чтобы на физиологическом уровне понять все о собеседнике: его нежность или неотесанность, силу или слабость и так далее.

Александр Васильев посоветовал внимательно относиться к рукопожатию, как к своему, так и к чужому. Не делать его безвольным и демонстрировать дружелюбие.

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