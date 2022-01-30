«Вы не в лесу!»: Васильев объяснил, почему воспитанные люди должны говорить тихо

Александр Васильев на YouTube-канале Class рассказал, как приличные люди должны вести себя в свете. Очень важно, убежден историк моды и эксперт по этикету, не повышать голос на публике.

больше по теме И драповое пальто! Галкин в стиле советского гражданина прибыл в Воронеж А вот Алла Пугачева недавно появилась в современном пуховике известного итальянского бренда.

«Не кричите! Запомните, вы не в лесу! Крик в доме, общение на повышенных тонах – это все то, что указывает на очень плохое воспитание. Чем тише вы говорите, тем лучше к вам прислушиваются, тем авторитетнее ваше мнение. Чем громче вы кричите и перебиваете других людей без возможности выслушать и ответить, тем ошибочнее ваше поведение», — рассказал Александр Васильев.

Ранее Александр Васильев поведал о правилах поведения за столом. Пригласив гостей, хозяин не должен включать телевизор, уверен ведущий. Также он не советовал дарить деньги в конвертах и рекомендовал не переводить суммы в качестве презента с нулями на конце.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!