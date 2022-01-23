«Мои золотые мальчишечки»: Юлия Салибекова запечатлела троих сыновей за обедом на кухне

Юля Салибекова из-за глобального конфликта с мужем Тиграном Салибековым сейчас живет в квартире одна с тремя сыновьями.

Ей приходится в одиночку справляться с ежедневными заботами о детях.

Судя по всему, ей это прекрасно удается. В микроблоге Юля Салибекова поделилась снимком, на котором запечатлела троих сыновей Эльдара, Ролана и Баграта на кухне во время обеда.

Дети выглядят счастливыми и очень ухоженными.

«Мои золотые мальчишечки. Очень вовремя попалась в руки книга «Путы материнской любви» А. Некрасова. Сколько же дров может «наломать» неосознанное материнское чувство! Как же важно «отпускать» детей и воспринимать их не частью себя, не своей вещью, а отдельными личностями — «душами», пришедшими в наш мир для определенных задач. Создать свободу выбора, свободу сознания и просто помочь подрасти, окрепнуть», — поделилась своими мыслями под фото Юлия Салибекова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.