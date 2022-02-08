Тигран Салибеков из «Дома-2» сообщил об окончательном разрыве с женой Юлией

Бывшие участники «Дома-2», супруги Тигран и Юлия Салибековы не смогли наладить отношения после крупного скандала.

Противоречия между ними достигли апогея. В своем микроблоге Тигран Салибеков сообщил, что их с Юлией семьи больше нет.

«Сегодня состоялся очередной разговор. Юля сказала, что больше не хочет семьи, у нее все умерло и что она уже меня не любит, — поделился Тигран Салибеков. — Ситуация была очень тяжелой, но я реально делал все возможное, чтоб сохранить семью и наши отношения. Все это очень печально».

Тигран Салибеков добавил, что ему в этой ситуации больше всего жаль детей. Их у Салибековых трое — все сыновья.

Пара прожила в браке десять лет и считалась примером крепкой семьи. Но как оказалось, Тигран и Юлия только делали вид, что у них все хорошо. Юля Салибекова приняла решение, что прогибаться под мужа больше не будет.

«Сказать, что мне плохо, ничего не сказать. Пожалуйста, не звоните мне и не пишите. Не хочу говорить на эту тему», — заключил Тигран Салибеков.

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