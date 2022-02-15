Туктамышева объяснила, что нужно девочкам Тутберидзе для «разгрома» в короткой программе Олимпиады

Подопечная Алексея Мишина пожелала российским фигуристкам успеха в первых личных стартах на Играх-2022 в Пекине.

Елизавета Туктамышева в своем микроблоге озвучила рецепт успеха, благодаря которому девочки Этери Тутберидзе смогут «разгромно» выступить в короткой программе Олимпиады в Пекине. Напомним, что сама спортсменка в основной состав фигуристок-одиночниц, которым выпал шанс представить нашу страну на Олимпиаде, не вошла. Зато она стала первой запасной.

Многие поклонники спорта считали, что именно Елизавета Туктамышева заменит 15-летнюю Камилу Валиеву, если фигуристку не допустят до личного турнира. Однако этого не произошло. Подопечная Этери Тутберидзе выйдет на лед с короткой программой. И она стала одной из фавориток соревнований, претендующей на золото.

А вот, что сказала Елизавета Туктамышева о предстоящем выступлении девочек Этери Тутберидзе: Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и «русской ракеты» Александры Трусовой. Главное, что должны сделать фигуристки, как считает Лиза, так это сосредоточиться, отключиться от внешнего фона и выдать свой максимум.

«Российские фигуристки выйдут на олимпийский лед с короткой программой. Перед важными стартами важно максимально сосредоточиться и отключиться от внешнего фона, желаю, чтобы у девочек получилось сегодня сфокусировать на главном! Я всем желаю показать свой максимум! Насладитесь этим замечательным моментом», — уточнила фигуристка, говоря о юных чемпионках на Олимпиаде в Пхенчхане.

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