«Держись, девочка!»: что сказала Туктамышева о переполохе с допинг-тестом Валиевой и почему ее похвалил Губерниев

Лиза Туктамышева тоже могла бы блистать на Олимпиаде в Пекине, но стала только запасной.

Лиза Туктамышева тоже могла бы блистать на Олимпиаде в Пекине, но сборная получила только три путевки на Игры-2022. Таким образом, подопечная Александра Мишина стала первой запасной. А на Олимпиаде нашу страну представляют фигуристки-одиночницы из группы Этери Тутберидзе. Одну из них после переполоха с сомнительным допинг-тестом поддержала Лиза Туктамышева, чем заслужила комплимент от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Елизавета поделилась в Instagram селфи с Камилой Валиевой, отметив, что даже представить не может, в каком стрессе пребывает олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. При этом фигуристка уверена, что Камила справится с волнением и покажет, на что она способна. Ну а поклонники Лизы Туктамышевой еще раз восхитились тем, каким добрым сердцем обладает их любимица.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю какой это стресс… Держись, девочка!

Все будет хорошо», — отметила Туктамышева, поддержав Камилу после сомнительного допинг-теста. «Молодец!» — похвалил фигуристку Дмитрий Губерниев, восхитившись добротой и отзывчивостью Лизы.

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