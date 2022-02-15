«Таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами»: украинка Шаботова поддержала Валиеву

Как отметила фигуристка, просто российские спортсменки невероятно талантливы.

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова поддержала российскую коллегу Камилу Валиеву после скандала на Олимпиаде в китайском Пекине.

«Не верю, что Камила принимала допинг. Девочки просто очень талантливые, таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами. Тут даже вопросов нет». Анастасия Шаботова

Напомним, что Камила Валиева выиграла золотую медаль в командном первенстве на Олимпиаде в китайском Пекине. Позже стало известно, что ее допинг-проба, взятая 25 декабря прошлого года, оказалась положительной.

Спортивный арбитражный суд встало на сторону Камилы Валиевой и разрешил ей участвовать в личном турнире фигуристок. При этом разбирательства продолжатся уже после Олимпиады, сообщает «Спорт-Экспресс».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.