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«Таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами»: украинка Шаботова поддержала Валиеву

Как отметила фигуристка, просто российские спортсменки невероятно талантливы.

«Таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами»: украинка Шаботова поддержала Валиеву
Анастасия Шаботова. Фото: instagram.com/shabotova_anastasia/

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова поддержала российскую коллегу Камилу Валиеву после скандала на Олимпиаде в китайском Пекине.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

«Не верю, что Камила принимала допинг. Девочки просто очень талантливые, таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами. Тут даже вопросов нет».

Анастасия Шаботова

Напомним, что Камила Валиева выиграла золотую медаль в командном первенстве на Олимпиаде в китайском Пекине. Позже стало известно, что ее допинг-проба, взятая 25 декабря прошлого года, оказалась положительной.

Спортивный арбитражный суд встало на сторону Камилы Валиевой и разрешил ей участвовать в личном турнире фигуристок. При этом разбирательства продолжатся уже после Олимпиады, сообщает «Спорт-Экспресс».

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