«Самые близкие – рядом»: Борисов показал момент, как Валиева узнала о допуске к соревнованиям

Телеведущий Дмитрий Борисов в Instagram показал момент, на кадрах которого можно увидеть, как фигуристка Камила Валиева узнает о своем допуске до личного турнира. В этот момент она с трудом смогла сдержать слезы.
На записи Камила Валиева подошла к своему тренеру Этери Тутберидзе, которая и сообщила ей радостную новость, показав новость в телефоне.
«И все?» — удивилась Тутберидзе спокойной реакции своей подопечной.
«У меня, если честно, нет сил больше», — сказала Камила Валиева.
«Момент, когда Камила Валиева узнала, что допущена до одиночных соревнований. Самые близкие — рядом. Поддерживают».
Напомним, что Камила Валиева после заседания Спортивного арбитражного суда была допущена до личных соревнований. При этом окончательно точка в истории с допингом не поставлена.
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