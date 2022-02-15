Леди Рок-н-ролл: Хромченко в косухе и тельняшке провела романтический вечер с возлюбленным

Звезда уверена, что нотку дерзости можно добавить в образ в любом возрасте.

Эвелина Хромченко не раз повторяла во время эфира «Модного приговора» на Первом канале, что косуха — это вечная инвестиция. Кроме того, рок-н-рольная куртка всегда омолаживает образ, делает его динамичным. И она уже давно вне возраста и статуса.

Именно в косухе телеведущая и стилист отправилась на романтическое свидание со своим возлюбленным художником Дмитрием Семаковым.

Пара посетила выставку картин, а потом отметилась на ужине, полакомившись сладким пирогом.

Звезда также примерила тельняшку, которую настоятельно советовал приобрести модницам коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев. Он считает, что она должна быть в гардеробе каждой женщины. Эта кофта также обладает вневременными свойствами.

Напомним, Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков вместе с 2014 года. Они оба — личности свободолюбивые и самодостаточные, поэтому предпочитают не регистрировать отношения официально.

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