Леди Рок-н-ролл: Хромченко в косухе и тельняшке провела романтический вечер с возлюбленным

Эвелина Хромченко не раз повторяла во время эфира «Модного приговора» на Первом канале, что косуха — это вечная инвестиция. Кроме того, рок-н-рольная куртка всегда омолаживает образ, делает его динамичным. И она уже давно вне возраста и статуса.
Именно в косухе телеведущая и стилист отправилась на романтическое свидание со своим возлюбленным художником Дмитрием Семаковым.
Пара посетила выставку картин, а потом отметилась на ужине, полакомившись сладким пирогом.
Звезда также примерила тельняшку, которую настоятельно советовал приобрести модницам коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев. Он считает, что она должна быть в гардеробе каждой женщины. Эта кофта также обладает вневременными свойствами.
Напомним, Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков вместе с 2014 года. Они оба — личности свободолюбивые и самодостаточные, поэтому предпочитают не регистрировать отношения официально.
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