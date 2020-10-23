«Пригодится и вам»: Хромченко объяснила, почему косуха в этом сезоне стала незаменимой

На шоу «Модный приговор» в качестве участницы оказалась Ольга Кузнецова. Но не по своей воле — ее привел на суд муж Антон. Супруг обвинил свою половинку в том, что она забыла о женственных нарядах. Героиня и рада бы вернуться к юбкам, но трое детей, которых она воспитывает, не оставляют времени на себя. А если свободная минутка и выпадает в жизни, то ее Ольга использует для тренировок — стремясь похудеть. И все — ради мужа.

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Модные эксперты в один голос заметили: у Ольги прекрасная фигура, эффектные формы, ради которых сестры Кардашьян выкладывают круглые суммы пластическим хирургам. И помогли найти тот стиль в одежде, который подчеркнул женственность и шарм героини.

Одним из модных элементов в наряде героини стала кожаная косуха. Фэшн-эксперт программы Эвелина Хромченко объяснила, что на эту вещь нужно обратить пристальное внимание практически каждой моднице.

«Косуха в нынешнем сезоне пригодится и вам», — обратилась Хромченко к телезрительницам. И объяснила: «Нынешний сезон — это прямо праздник для приобретения косух. Потому что наконец-то и дизайнеры, обеспокоенные положением дел в мире, понаделали базовые модели. Но более или менее осовременили их».

Хромченко отметила, что пандемия коронавируса повлияла на индустрию моды и заставила дизайнеров обратиться к истинным ценностям и базовым вещам. И в ряду маст-хэвов оказалась как раз куртка косуха.