«Хотите быть стильной? Имейте хотя бы одну тельняшку»: Васильев высказался о вечном тренде

Полоска считается классикой, которая будет уместна всегда.

Есть в изменчивом мире моды нестареющие вещи, которые будут в трендах всегда. О некоторых из них рассказали в эфире «Модного приговора» на Первом канале. К примеру, в разряд вечной классики перешли лампасы.

«Одно из самых громких ложных заявлений минувшего полугодия — это заявление о том, что якобы лампасы не в моде. Это полная ахинея!» — с негодованием заметила Эвелина Хромченко.

Как считает стилист, лампасы были в моде всегда и никогда уже не исчезнут из гардеробов женщин. Другим вечным трендом является тельняшка. Полосы с разной степенью интенсивности появляются на модных подиумах, но никогда не исчезают оттуда навсегда, поэтому одежда с привкусом моря — это неплохое вложение средств.

По словам Александра Васильева, тельняшки появились в экипировке моряков в конце XIX века.

«С тех пор многие модельеры, особенно Габриэль Шанель, активно участвовали в разработке моделей с использованием параллельных бело-синих полосок. Это стало очень популярно в 1970-е годы. И сейчас это даже не тренд, а классика жанра. Хотите быть стильной? Имейте хотя бы одну тельняшку в своем гардеробе», — рассказал историк моды.

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