Ксения Бородина в силуэтном платье с открытым плечом и сапогах-трубах повеселилась с Катей Жужей

Телеведущая устроила себе насыщенный День всех влюбленных. Она отметилась на концерте Димы Билана, а потом отправилась с подругами в караоке.

Ксения Бородина не скрывает, что известность ей принес «Дом-2». Она единственная, кто ведет проект с его основания. Примечательно, что Ксения стала богатой и знаменитой.

Она регулярно балует себя обновками. Также телеведущей нравится отдыхать на дорогостоящих курортах. А вот после развода с Курбаном Омаровым она стала еще и регулярно веселиться с подругами.

Недавно Бородина отдохнула на Мальдивах. Она провела неделю без детей. А вот 14 февраля телеведущая устроила себе насыщенный день. Она решила отправиться на концерт Димы Билана.

Звезда телестройки облачилась в черное силуэтное платье с открытым плечом и разрезом. Цепочка вместо пояса сделала акцент на талии. Ботинки-трубы дополнили ее актуальный образ. Ксения собрала волосы в пучок.

После концерта она отправилась в караоке вместе с Катей Жужей. Они решили повеселиться в компании друзей. Телеведущая много пела и танцевала. Примечательно, что в этот день она получила букет цветов, но имя отправителя не раскрыла.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие посчитали, что развод пошел ей на пользу. «Ну красивая нереально», «Отлично повеселилась», «Как вы схлестнулись с Жужей», «Подруги в отрыве», «Бородина решила забыть, что одинока в такой день», «Правильный настрой», «Такая стройная и красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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