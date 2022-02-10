Всегда элегантная: Бородина предстала в трикотажном платье цвета айвори и леопардовых босоножках

Ксения Бородина является известной телеведущей. Зрители ее знают по шоу «Дом-2», который она ведет с самого основания. Ксения привыкла к тому, что на нее обращено внимание общественности.

По этой причине она умалчивала о проблемах в семье. В прошлом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Теперь она старается не только быть с детьми, но и больше веселиться с подругами.

Примечательно, что Бородина уже второй раз в этом году отдыхает на Мальдивах. Она решила провести время без дочерей. С собой телеведущая взяла множество нарядов, в том числе и несколько комплектов купальников.

Каждый день она красуется в новых образах. 10 февраля для ужина Ксения предпочла нарядиться в трикотажное платье цвета айвори с разрезом. Силуэтный наряд она дополнили леопардовыми босоножками.

Звезда телестроки покрасовалась на камеру в своей вилле. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Бородина подчеркнула свою загорелую фигуру. Отметим, что на отдыхе в Греции Вера Брежнева отметилась в таком же наряде.

Поклонники осыпали комплиментами телеведущую. «Какая вы стали красивая», «Прям сияете», «Тренды», «Ксения, какие роскошные ноги», «Платье прям создано для вас», «Это очень элегантно», «Безумно красивая, хочется такой вас всегда видеть», «Эти туфли шикарные», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!