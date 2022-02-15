«Самолет улетел без нас»: Барановская в трикотажном костюме и сапогах устроила танцы на Крайнем Севере

Телеведущая попала в настоящую черную пургу. Она не смогла вернуться в Москву, но это не испортило ей настроение.

Юлия Барановская является известной телеведущей. Уже длительное время она ведет передачу «Мужское/Женское» и участвует в шоу «Модный приговор».

Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина умело совмещает карьеру и материнство. Своим троим наследникам она всегда уделяет время. Но также Юлия регулярно путешествует, оказываясь в самых отдаленных уголках планеты.

Так, на днях Барановская оказалась на Крайнем Севере. Она увидела северное сияние и смогла покормить оленей. Передвигалась телеведущая на снегоходах. Она поняла, что пешком пройти по тундре нельзя, так как проваливаешься в сугроб сразу.

Примечательно, что 14 февраля Юлия намеревалась вернуться в Москву, но началась черная пурга. Ветер в таких случаях может достигать 120 метров в секунду. На самолет Барановская попасть не успела, но это не испортило ей настроение.

«Попытка выехать с базы и добраться до аэропорта не увенчалась успехом, самолет улетел без нас. Это Север, детка! Любимый Север! И в итоге самый лучший День святого Валентина! Зато выспались, а это для нас большая редкость. А сейчас самый вкусный завтрак с очень красивым рассветом и в путь», — поделилась она.

Утром было морозным, но ветер стих. Юлия вышла на улицу и стала танцевать в трикотажном костюме оверсайз. Она собрала волосы в небрежную гульку и отказалась от макияжа. Телеведущая стала отплясывать в резиновых сапогах. Поклонники восхитились ее смелостью и красотой.

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