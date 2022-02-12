Зимние прогулки: Юлия Барановская в пуховом комбинезоне эпично провалилась в сугроб

Телеведущая путешествует по Кольскому полуострову. Она поделилась кадрами с прогулки по лесу.

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она не скрывает, что порой ей было сложно, когда от нее ушел Андрей Аршавин. Футболист оставил ее одну с тремя детьми.

Но это не помешало Юлии построить карьеру и стать ведущей нескольких передач. Зачастую она также ведет фестивали и концерты. А вот свободное время звезда посвящает путешествием или своим наследникам.

Еще недавно Барановская отдыхала на Мальдивах. Теперь она делится кадрами с Кольского полуострова. Там телеведущая успела покататься на снегоходах. А вот по лесу она попыталась прогуляться пешком, но в итоге оказалась в сугробе.

Юлия была облачена в пуховой комбинезон и шапку. Однако даже двигаться не смогла, оказалась по пояс в сугробе. Видео со своим эпичным падением она опубликовала в соцсети.

«Шла к елочкам , но что-то пошло не так. В гостях у зимней сказки с нашим дядей Мишей» — написала звезда.

Поклонники посмеялись над случившимся. Многие также отметили, что она очень отважная. «Невезуха!», «Вот это зимушка-зима», «Какая вы грациозная», «У вас талия даже в пуховике», «Снова забрались на край света», «Юленька, вы умеете удивлять», «Веселая прогулочка», «А теперь покажите, как вас вытащили», «Очень страшно смотреть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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