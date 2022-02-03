«Я своих детей никуда не продвигала и не продвигаю»: Барановская — о кумовстве и «блате» в своей семье

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале дала понять, что ее дети проходят кастинги наравне с другими и в элиту не метят.

Юлия Барановская — молодая мама троих детей. Так, футболисту Андрею Аршавину ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале подарила двоих сыновей — Артема и Арсения, а также дочку Яну. Последняя увлекается танцами и уже участвует в различных телевизионных проектах. Барановская своих детей во всем поддерживает. Теледива уточнила, что со своими сыновьями и дочкой она может говорить на любую тему.

Кроме того, Юлия Барановская ответила и на вопрос о кумовстве и «блате» в своей семье. Телеведущей напомнили случай с певицей Алсу и ее дочкой Микеллой, которая проявила свой талант в вокальном проекте «Голос. Дети». Однако позже на семью поп-дивы посыпалась критика. Многие считали, что детям знаменитостей куда легче пробиться в то или иное шоу. Вот только Барановская с этим совсем не согласна. Она заверила, что никогда не продвигала своих отпрысков, все кастинги они проходили наравне с другими участниками.

«Знаете, тому человеку, который сказал, что на детях знаменитостей природа отдыхает, я бы вырвала язык, клянусь, хотя я далеко не кровожадный человек. Я считаю, что ничьи дети не заслуживают подобного клейма и предвзятого отношения. И если ребенок знаменитости попал в какое-то шоу, это не обязательно значит, что его родители куда-то продвинули. Я никуда своих детей не продвигала и не продвигаю. Они проходят кастинги и отбор наравне со всеми. Многие не верят в то, что все происходит честно, но знаете, как бывает: бабушку через дорогу переведешь, а кто-то обязательно подумает, что ты у нее квартиру хочешь отобрать. Я знаю, что моя дочь талантливая и всего сама добьется», — отметила теледива.

По материалам 7days.

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