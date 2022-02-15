«Она им гордилась»: Лужина на похоронах Кириенко заговорила о молодом муже актрисы

Актриса Лариса Лужина на похоронах коллеги Зинаиды Кириенко заявила, что звезда «Тихого Дона» называла ее ласково Ларетта, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

«Мы часто ездили на концерты. Однажды Зина спела, а потом начала кружиться в танце. И мы увидели, как на балкончике в это время закружилась Галина Брежнева – дочь генсека Леонида Брежнева. Потом она к нам подошла. Зинаида всегда привлекала внимание, нравилась мужчинам, была королевой. А какой у нее голос. А как она гордилась мужем. На мероприятиях Валерий дарил цветы всем женщинам-актрисам». Лариса Лужина

По словам Лужиной, Кириенко говорила: «У меня самый лучший муж Москвы и Московской области. Выходите, девочки, замуж за молодых». У нее действительно был молодой и красивый муж. А какая у нее была дача. Каждый цветок там был выращен с большой любовью. Что и говорить, она была королевой во всем», — заметила Лариса Лужина.

По словам дизайнера Аиды Гицбы, которая также пришла на прощание, звезда «Тихого Дона» часто с ней общалась. «Однажды Зинаида Михайловна мне рассказала, как мама хотела назвать ее Аидой. Но папа записал Зинаидой. В принципе имя Аида там тоже есть. Мы долго смеялись. Я ей подарила свою картину. Она всегда много смеялась, очень любила «Уральских пельменей». Однажды стала гостьей на их вечере. Никогда не забуду ее смех. А как она хорошо относилась к своим невесткам. Это очень сплоченная семья», — заметила дизайнер.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Она была замужем за экономистом Валерием Тарасевским. Он был младше жены на десять лет. Умер в 2004 году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.