«Хотела отойти от дела, закрыться»: Бурляев рассказал о переживаниях Кириенко после смерти мужа

Актер Николай Бурляев заявил на похоронах актрисы Зинаиды Кириенко, что ему тяжело терять друга и соратника, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«Когда только в 1992 году родился фестиваль «Золотой витязь», она и Аристарх Ливанов были рядом. Потом она потеряла мужа. Хотела отойти от дел, закрыться, но мы убедили ее не делать этого. Все это время Зинаида Кириенко была рядом. Она останется символом чистоты, неподкупности, целомудрия — то, что сейчас выветривается из артисток. Она оставалась верной своему мужу и искусству». Николай Бурляев

Присутствующая на похоронах актриса Людмила Зайцева заметила, что из жизни ушла актриса и женщина божественной красоты. «Человек активный, востребованный. Я помню, как ей не дали спеть на какой-то программе. И она так искренне обиделась, как ребенок. Она была эпическая актриса греческой трагедии. Она была не просто актриса, а актриса трагедийного накала. Жалко красоту. Жалко прощаться. Но мы будем помнить ее фильмы, ее встречи со зрителями. Жалко, что в современном кино не было роли равной ее таланту, красоте, масштабу личности», — заявила Людмила Зайцева.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

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