«Ей нужен был только зритель»: Герасимов высказался на похоронах звезды «Тихого Дона» Кириенко

Актер Евгений Герасимов высказался на похоронах актрисы Зинаиды Кириенко, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.
«Очень грустно и больно. Уходят блестящие актеры. Деятели кино. Зинаида Кириенко — великолепная, блестящая актриса и человек. Она поразила нас в «Тихом Доне». А как она сыграла в «Судьбе человека». Она была очень глубоким человеком. Как она любила зрителя».
По словам Евгения Герасимова, актрису было невозможно увести со сцены. «Когда она запевала, зрители аплодировали. Она всегда принимала участие в благотворительных мероприятиях, не требуя ничего взамен. Ей нужен был только зритель. И он обожал ее», — заявил Герасимов.
Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.
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