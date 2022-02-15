«Ей нужен был только зритель»: Герасимов высказался на похоронах звезды «Тихого Дона» Кириенко

Как отметил актер, из жизни уходят его блестящие коллеги.

Актер Евгений Герасимов высказался на похоронах актрисы Зинаиды Кириенко, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«Очень грустно и больно. Уходят блестящие актеры. Деятели кино. Зинаида Кириенко — великолепная, блестящая актриса и человек. Она поразила нас в «Тихом Доне». А как она сыграла в «Судьбе человека». Она была очень глубоким человеком. Как она любила зрителя». Евгений Герасимов

По словам Евгения Герасимова, актрису было невозможно увести со сцены. «Когда она запевала, зрители аплодировали. Она всегда принимала участие в благотворительных мероприятиях, не требуя ничего взамен. Ей нужен был только зритель. И он обожал ее», — заявил Герасимов.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.