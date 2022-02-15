Родные Зинаиды Кириенко с трудом сдерживали слезы у гроба знаменитой актрисы

Родные актрисы Зинаиды Кириенко с трудом сдерживали слезы на похоронах звезды «Тихого Дона», сообщает корреспондент Teleprogramma.pro. Дети и внуки сидели около гроба. Им было очень тяжело в этот момент.

Как отметила на прощании председатель комиссии по развитию и поддержке сферы услуг правительства Москвы Светлана Айсина, Зинаида Кириенко была безотказным человеком.

«Откликалась на все предложения полететь на Север или на Юг. Зина была очень востребованным человеком. Люди к ней очень чутко относились. Это человек со стержнем, который не боялся говорить правду. При этом Зинаида Михайловна была настолько внимательна к людям, что воспринимала чужую боль как свою. Очень любила свою родину и могла ответить каждому, кто плохо отзывался о России. Она давала любовь людям и получала ее взамен». Светлана Айсина

Актер и режиссер Игорь Черницкий на прощании заметил, что Зинаида Кириенко была человеком без возраста. «Я рассчитывал, что еще сниму фильм с участием Зинаиды Михайловны. Мы под коньячок обсуждали это. Она была человеком, умеющим дружить. Она рассказывала, как в юности гоняла на мотоцикле. Рассказывала, как Сергей Герасимов готовил их к съемкам в «Тихом Доне», отправил всех в деревню. А Зинаида взяла и перекрасила волосы. Герасимов очень рассердился, начал кричать. Зинаида тоже вспылила, сказала: «Да не нужно мне вашей роли», – рассказал Черницкий.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

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