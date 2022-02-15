Адвокат Бенхин смог доказать, что бывший возлюбленный Волочковой никогда не был судим

Адвокат Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, руководитель банного комплекса Сергей Кузнецов, на самом деле никогда не был судим.

«Младший сын Никаса Сафронова говорил, что якобы Сергей — бандит из Тамбова. Он там не жил никогда и не был судим. Также говорили, что Украина якобы его в розыск объявила по статье «Терроризм». Александр Бенхин

Как отметил Александр Бенхин, ему с помощниками удалось найти полного тезку Сергея Кузнецова, которому и принадлежат все вышеперечисленные «подвиги». «Он уроженец Мичуринска. Мы нашли в базе данных его фото. Будем теперь требовать извинений. Наш Сергей Кузнецов — парень очень приятный. Одни позитивные эмоции от него. Он был кандидатом в депутаты по Чертаново. И там проверяли наличие судимости и поняли, что уголовник — его тезка. Дата рождения у них действительно совпадает, а все остальное нет. Обвинение в терроризме — это вообще бред», — заметил Александр Бенхин.

Ранее прошла информация, что Сергей Кузнецов, который был какое-то время возлюбленным балерины Анастасии Волочковой, совершил теракт на Украине. Его разыскивают в соседней стране.

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