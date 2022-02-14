Покруче шпагата: Волочкова после откровений о причине расставания с банщиком, показала гранд батман любви

Анастасия Волочкова эксклюзивно для Teleprogramma.pro впервые раскрыла все карты расставания со своим бойфрендом Сергеем Кузнецовым.

По словам балерины, его высказывания о том, что он попрощался с ней из-за каких-то якобы непростительных вещей, — полный бред. Бойфренд по большому счету оказался мужчиной, который любит пожить за чужой счет.

Звезда потратила 2 миллиона на мальдивский тур, кроме того, расплачивалась на островах исключительно она, включая траты на его личные нужды. Постепенно банщик стал намекать, что хорошо бы перебраться в ее дом и его отпрыску, хотел привезти его на вечеринку в честь дня рождения балерины.

Анастасию такой расклад не устраивал, да и не хотела она больше тащить на себе очередного альфонса, а когда пригласила его к себе поговорить на эту тему, Сергей пожалел тысячу рублей на дорогу. Это стало последней точкой в их отношениях.

Сейчас Волочкова старается показать публике, что ее сердце несмотря ни на что открыто для новой любви. А чтобы картина была максимально наглядной, артистка выставила в личный блог чарующее видео, на котором демонстрирует «гранд батман новых чувств», держа под ручку незнакомца. Что ж, такое па покруче любого шпагата будет!

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