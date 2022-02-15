«Глазами любви»: Волочкова в маленьком красном платье позировала у елочки для нового бойфренда

46-летняя экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова в День святого Валентина сообщила поклонникам, что встретила любовь. Звезда сцены позировала на фото вместе с широкоплечим мужчиной, который повернулся к камере спиной – балерина всегда скрывает своих избранников.

На этот раз Волочкова по-праздничному провела вечер в компании нового бойфренда. В завершение дня она позировала ему во дворе, на фоне все еще наряженной елочки. «В день влюбленных глазами любви», — подписала фото Волочкова.

Для снимка балерина нарядилась в маленькое красное платье, ставшее ее любимым в последнее время.

Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно переживала по поводу расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым. Но горевала недолго, обретя утешение в объятиях нового любимого.

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