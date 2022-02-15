Продукт, который употреблял ее дедушка: в МОК объяснили, как допинг попал в организм Валиевой

Этот аргумент стал одной из причин отмены временного отстранения пятнадцатилетней россиянки.

Журналист издания USA Today Том Шад в своем Твиттер привел комментарий главы дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда.

FWIW: This was news to me, but it looks like it had been previously reported by The Dossier Center, which said it obtained audio of Valieva’s hearing with RUSADA. https://t.co/cbR6dpHv8T — Tom Schad (@Tom_Schad) February 15, 2022

Чиновник в своем комментарии объясняет, как запрещенное вещество триметазидин попало в организм Камилы Валиевой. Он делает вывод, что это случилось с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Как отмечает американский журналист, когда стала известна данная информация, то это стало главным аргументов для отмены временного отстранения россиянки от соревнований и допуска к личному турниру фигуристок.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию победила в личном турнире фигуристов. Однако медали не были вручены из-за подозрительной пробы Камилы Валиевой. Позже стало ясно, что в ее организме найден препарат для улучшения работы сердца.

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