Илья Резник пожаловался, что его детский театр может оказаться на улице из-за неоплаченной аренды

По словам поэта-песенника, уже подан иск в суд о выселении его детища из здания.

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что получил письмо от Департамента имущества Москвы. Из-за просроченного платежа по аренде на него подали иск в суд. В самое ближайшее время детский музыкальный театр «Маленькая страна» может оказаться на улице.

По словам Ильи Резника, театр он всегда поддерживал за свой счет. Многие воспитанники занимаются бесплатно. У родителей просто нет средств оплачивать обучение своих отпрысков. У театра нет спонсоров и меценатов.

«У нас действительно был просроченный платеж — чуть более 250 тысяч рублей. После того, как пришло письмо, что департамент имущества Москвы направил свой иск в Арбитражный суд, мы стали обращаться к друзьям. Заняли деньги и оплатили. Но нас все равно могут выселить». Илья Резник

Напомним, что в театре Ильи Резника занимаются ребята от четырех до шестнадцати лет. После учебы они успешно учатся в Гнесинском училище, а также в Театральном художественно-техническом колледже, сообщает «Собеседник».

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