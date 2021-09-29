«Исполнение подразумевает гонорар автору»: адвокат — о конфликте Резника и Успенской из-за «Кабриолета»

«Я не сотрудничаю сейчас с Любовью Успенской. Все на нее жалуются и говорят, что лучше с ней дел не иметь. Я не знал, что у Резника претензии из-за песни «Кабриолет» к Успенской. Эта композиция уже нового поколения. Сейчас есть РАО. Можно посмотреть, кому принадлежит та или иная песня.

У Резника есть права на тексты его песен в РАО. Любое исполнение подразумевает гонорар автору. Но не от исполнителя, а именно от РАО. Это полностью отрегулированная схема».