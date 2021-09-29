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«Исполнение подразумевает гонорар автору»: адвокат — о конфликте Резника и Успенской из-за «Кабриолета»

Как отметил Александр Бенхин, сегодня без проблем можно посмотреть, кому принадлежит та или иная песня.

«Исполнение подразумевает гонорар автору»: адвокат — о конфликте Резника и Успенской из-за «Кабриолета»
Любовь Успенская. Фото: Globallookpress.com

Адвокат Александр Бенхин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о конфликте Ильи Резника и Любови Успенской из-за песни «Кабриолет». Поэт-песенник хочет, но не может запретить исполнительнице петь этот свой хит.

Александр Бенхин
Александр Бенхин. Фото: Globallookpress.com

«Я не сотрудничаю сейчас с Любовью Успенской. Все на нее жалуются и говорят, что лучше с ней дел не иметь. Я не знал, что у Резника претензии из-за песни «Кабриолет» к Успенской. Эта композиция уже нового поколения. Сейчас есть РАО. Можно посмотреть, кому принадлежит та или иная песня.

У Резника есть права на тексты его песен в РАО. Любое исполнение подразумевает гонорар автору. Но не от исполнителя, а именно от РАО. Это полностью отрегулированная схема».

Александр Бенхин

Как отметил Бенхин, нет прецедента и непонятно, как Резник может добиться денег именно от Успенской.

«Есть четкая в законе процедура получения денег за авторские права. Странно это все звучит из его уст. Зачем вообще говорить об этом», — заметил Бенхин.

Напомним, что знаменитая песня «Кабриолет» была написана в 1992 году композитором Гари Голдом на стихи Ильи Резника специально для Любови Успенской. Композиция считается визитной карточкой звезды. Она поет ее на всех своих концертах.

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Тэги

Александр БенхинГари ГолдИлья РезникЛюбовь УспенскаяПесня "Кабриолет"