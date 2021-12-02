«Банки уже забрали у них все»: Илья Резник борется за жилье своей подопечной

Семья может лишиться своего единственного домика в Подмосковье.

Поэт-песенник Илья Резник борется за жилье одной из своих подопечных из малообеспеченной семьи. У матери его ученицы Марии Дидяевой возникли серьезные проблемы. Банк хочет забрать жилье семьи в Подмосковье.

«Банки уже забрали у них все: часть квартиры, где живет старшая дочь семьи с мужем и ребенком, землю. Теперь собираются лишить единственного жилья. Мама девочки пыталась судиться, но все суды банкам проиграла». Илья Резник

Как отметил Илья Резник, все происходящее — самая настоящая преступность. Семья уже продала машину, украшения, шубу, чтобы оплатить услуги адвокатов. Дом в данный момент выставлен на публичные торги, сообщает «Собеседник».

Отметим, что отец Марии был бизнесменом. В свое время он набрал кредитов, но не расплатился с ними. Сейчас предприниматель находится в международном розыске.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!