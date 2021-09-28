«Она будет огрызаться»: Резник объяснил, почему не может запретить Успенской петь «Кабриолет»

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что не может запретить, несмотря на все свои попытки, петь знаменитую песню «Кабриолет» певице Любови Успенской.

По его словам, в свое время, когда у них начался спор с певицей, то он не получил никакой компенсации, что она поет его композицию. Успенская лишь поднимала гонорар за свои выступления перед организаторами, говоря, что «Резник будет ее судить».

«Она наплевала на все законы. Хотя какой закон у нас в шоу-бизнесе? Если сейчас я буду говорить о ней, это пойдет ей только на пользу. Она будет огрызаться, зацепится и еще раз повысит свой гонорар. Не хочу о ней». Илья Резник

Напомним, что знаменитая песня «Кабриолет» была написана в 1992 году композитором Гари Голдом на стихи Ильи Резника для Любови Успенской. Композиция считается визитной карточкой Успенской. Она поет ее на всех своих концертах, сообщает «Собеседник».

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