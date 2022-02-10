Нежности: Подольская засняла, как младший сын в пудровом комбинезоне играет с братом в кроватке

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Уже давно артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Они вместе воспитывают двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Примечательно, что недавно влюбленные вместе отдохнули на Мальдивах. Пара брала с собой наследников. Певица не только отдыхала, но и одевалась с близкими в стиле family look.

Но на днях Подольская вернулась домой. Она поделилась умилительным видео. Певица посадила младшего сына в кроватку. Он был облачен в боди и пудровый теплый комбинезон. Рядом с ним расположился брат. Примечательно, что мальчики очень дружные. Артемий обнял и поцеловал кроху. За нежностями наблюдала Наталья. Она была рада тому, что они ладят между собой.

«По-моему, на это можно смотреть бесконечно», — заявила артистка. «А поцеловать братика? Как ты братика целуешь?» — спросила она.

Поклонники тоже восхитились семейными кадрами. Многие отметили, что Иван подрос. «Какие они классные», «Как младший вырос, ну еще и такой очаровательный блондин», «Классно, когда нет ревности», «Ваня такой сладкий», «Клевые пацаны растут! Все в папу», «Идиллия», «Это моменты счастья», «Хороши! Прям тащусь», «Да, любуемся вместе с вами», — прокомментировали пост подписчики.

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