«Семья Пресняковых»: Подольская предстала в одинаковых шортах цвета «Тиффани» с мужем и сыновьями

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. После участия в Фабрике звезд» она стала знаменита. Более того, артистка стала женой Владимира Преснякова. У пары теперь уже двое детей.

Певица растит шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. После родов прошло не так много времени, но она быстро вернулась в форму. В прошлом году звезда активно выступала и снималась для разных проектов.

В этом году Подольская организовала себе отпуск. Уже несколько дней она отдыхает с семьей на Мальдивах. На отдыхе певица часто носит купальники и легкие платья. Она без стеснения позирует на пляже, демонстрируя свою фигуру.

На этот раз артистка решила одеться с близкими в стиле family look. Наталья предстала в мини-бикини цвета Тиффани и шортах в тон с принтом. Такие же шорты надели Пресняков, Иван и Артемий. Младшего сына звезда также облачила в панамку.

«Семья Пресняковых. Мальдивы 2022», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие осыпали пару комплиментами и заметили, что Иван подрос. «Какой небесно-нежный этюд», «Такие вы классные!», «Ваня — пушистое облачко на фоне голубого неба», «Красота и гармония!», «В тренде», «Группа в одинаковых шортах», «Ну что за бомбический цвет», «Ох, вот семейство», — прокомментировали пост подписчики.

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