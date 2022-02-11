Счастливая пара: Подольская в небесно-голубом платье с открытым плечом покрасовалась с Пресняковым

Наталья Подольская уже давно стала выпускницей «Фабрики звезд». Она является популярной певицей. Однако ее жизнь изменилась после свадьбы с Владимиром Пресняковым. Он стал ее главной поддержкой и опорой.

У пары подрастают сыновья, Шестилетний Артемий и годовалый Иван. И хоть артистка не так давно стала мамой второй раз, она уже вернулась в форму. Недавно супруги отдохнули на Мальдивах.

А вот 9 февраля у Подольской выдался насыщенный день. Вечером она отправилась на мероприятие с мужем. По всей видимости, они выступили на частном мероприятии.

Певица облачилась в силуэтное мини-платье небесно-голубого цвета с открытым плечом. Сначала она пела хит Никиты Малинина «Котенок». А потом Наталья пошла по коридору к сцене. при этом ее сопровождал Пресняков.

В какой-то момент она едва не упала. Подольская споткнулась на глазах мужа. Певец едва не рассмеялся, но стал ставить возлюбленную в неловкую ситуацию.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие отметили, что Подольская похорошела после отпуска. «Ну какие милые», «Вот это мужчина», «Как вы красиво поете», «Приятно видеть вас вместе», «Ну до чего милые», «Радуюсь при виде вас», — стали писать подписчики. К слову, на следующий день Наталья успела поиграть с детьми и приготовить ужин, а ночью улетела с мужем, но не сказала куда.

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