«Это классика жанра»: жена Мартиросяна появилась на променаде в пальто с эффектом стройности цвета фуксии

Стилист Надя Иванова заметила, что лук Жанны Мартиросян актуален, но его можно сделать еще лучше.

Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян вышла на прогулку в трендовом монохромном образе в оттенке фуксии.

Избранница юмориста выбрала двубортное пальто по фигуре и прямые брюки. Жанна была в хорошем настроении и подурачилась на свежем воздухе. А ее яркий образ дополнительно привлек к ней внимание.

Специально для Teleprogramma.pro аутфит Левиной-Мартиросян прокомментировала стилист Надя Иванова.

«Цвет фуксии лидирует в модных трендах уже несколько сезонов подряд, это мастхев, один из самых актуальнейших оттенков. Тотал-лук, составленный в одном тоне – это тоже один из глобальных трендов в моде. Жанна однозначно в модных тенденциях ориентируется.

Но меня смущают оттенки аксессуаров – обуви и пуговиц. Сейчас модно сочетать цвет фуксии с другими цветными оттенками. Это мог быть темно-синий, фиолетовый, насыщенный зеленый или даже красный цвет. А вот сочетание фуксии и черного добавляет образу драматичности и выглядит не очень актуально.

Черный цвет в такой комбинации тотал-лука смотрится отдельно и выбивается, особенно в пуговицах на пальто. Я бы их там однозначно заменила.

Двубортное удлиненное и приталенное пальто структурирует фигуру, стройнит и вытягивает. Такие модели можно порекомендовать для девушек, которые стремятся выглядеть стройнее. Это классика жанра, которая никогда не выходит из моды, но и не бывает остроактуальной», — заметила стилист Надя Иванова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Имеет высшее образование в сфере моды. Окончила Университет культуры и искусства в Санкт-Петербурге, факультет культурологии моды. Опыт в сфере фэшн-индустрии — 19 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.