«Двигаюсь вперед»: Гарик Мартиросян рассказал, чем занимается в свободное от юмора время

Много лет назад Гарик Мартиросян с женой Жанной приехали из Еревана в Москву. Тогда они поселились в полупустой арендованной квартире, на которую заняли денег у друзей. Шли годы, карьера Гарика пошла в гору. Сейчас у шоумена есть все, о чем только можно мечтать, но он на этом не останавливается.

«Улучшайте себя. Я, например, начал качаться, худею, выучил восемь иностранных языков, научился писать сериалы – пошел на курсы. Учусь у молодых сценаристов. Я двигаюсь вперед», — рассказал Мартиросян в YouTube-шоу на Main Event Podcast.

Также Мартиросян подчеркнул, что уже давно не обращает внимание на тех, кто называет его клоуном. По словам юмориста, смешить людей – это достойно.

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