«Их можно рекомендовать!»: Утяшева после совета Рогова составила монохромный образ с хитовыми сапогами-трубами

Ляйсан Утяшева похвасталась в личном блоге монохромным образом в оттенке восточных специй. Ведущая примерила бадлон, юбку плиссе, тренч и трендовые сапоги-трубы.

Ранее присмотреться к этой хитовой обуви рекомендовал стилист и ведущий Александр Рогов. За счет широкого голенища, уверен фэшн-эксперт, их можно носить как с юбками и платьями, так и с брюками, заправляя их по моде внутрь обуви.

«Эти сапоги добротные! Их можно рекомендовать!» — сказал Александр Рогов.

А об оттенке восточных специй ранее рассказывала Эвелина Хромченко. По словам ведущей, этот цвет является «съедобным», а такие тона практически всегда выглядят выигрышно на женщинах. Важно и то, что этот цвет на все времена. После того, как он немного утратит свою популярность, колор все равно не стоит упускать из виду, это вечная классика.

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