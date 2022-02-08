Канье Уэст удалил все обвинения в адрес Ким Кардашьян со своей страницы в Instagram

Канье Уэст удалил все обвинения в адрес Ким Кардашьян со страницы в Instagram. Рэпер публично критиковал бывшую жену относительно воспитания детей. Так, Канье Уэст высказался против увлечения свой дочери. Ким Кардашьян создала 8-летней Норт аккаунт в TikTok и поощряет ее появление на публике. За несколько месяцев на их страницу подписалось больше 5 млн человек. Однако отцу девочки не по душе это новое увлечение.

Ким Кардашьян ответила экс-супругу в своем микроблоге, что поощряет любые творческие начинания Норт. По мнению инстадивы, постоянные конфликты родителей девочки сказываются на ней более негативно, чем TikTok. В ответ на это заявление Канье Уэст разразился обвинениями в адрес бывшей жены.

Судя по всему, после публичной перепалки Канье предпочел не продолжать конфликт. Он стер все публикации, где обвинял бывшую жену и больше не комментировал воспитание детей.

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